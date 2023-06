Brucia i rifiuti Scatta la denuncia

Un uomo è stato denunciato dai carabinieri della Forestale di San Gimignano, a conclusione di indagini in seguito alla segnalazione di un abbruciamento di rifiuti avvenuto il 10 aprile scorso nel Comune di Poggibonsi. I militari hanno riscontrato, in particolare, la combustione illecita di un cumulo di rifiuti vari, composti in maggior parte da materiale legnoso e plastico. Il falò era stato acceso vicino ad un capannone industriale e le immagini della videosorveglianza hanno consentito di stabilire le responsabilità. Non è la prima volta che i Carabinieri Forestali accertano in provincia di Siena la combustione illecita di rifiuti, fenomeno tipico della così detta "terra dei fuochi", che viene praticato per scarsa coscienza civica, oltre che per abbattere i costi di smaltimento, ma dannoso per l’ambiente e la salute.