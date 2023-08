Brivido Tittia a San Martino Scivola da Abbasantesa Poi rimonta e torna in Contrada

Brivido per Tittia nella seconda prova. Che fa i conti con un San Martino dove arriva insieme all’Istrice, che si trova però all’esterno, per cui il sardo tedesco non può fare a meno di girare a fil di colonnino. Era schizzato via bene dai canapi, insieme alla Chiocciola subito in testa e alla Tartuca. Anche se alla fine a vincere la prova, dopo un bello spunto per testare Vitzichesu era stato Tempesta nel Drago.

Un miracolo, a San Martino. Tutti d’accordo. Tittia è stato svelto come un gatto a tirare su la gamba, rannicchiandosi per poi scendere al volo da Abbasantesa che sembra pestarlo un attimo. Una sequenza che per tutto il giorno è stata vista e rivista sui cellulari nei video e nelle foto fatti dai palazzi e da chi era in Piazza. E’ stato bravissimo il fantino della Giraffa a fermare la cavalla lanciata al galoppo e a rimontare come fosse uno stuntmen, terminando regolarmente la prova. E uscendo di Piazza dietro al cavallo con la dirigenza di via delle Vergini che non nascondeva un velo di preoccupazione. Ma chi conosce Tittia sa che questa botta gli darà ancora più grinta e rabbia dentro per fare bene quando domani sarà finito il corteo storico e uscirà dall’Entrone. Basta pensare al volo che fece nel 2011 per le prove battendo al Casato su Mississippi nell’Oca: il 2 luglio alzò poi il nerbo.

Le due prove saltate, però, non agevolano certo chi ha cavalli da testare, come appunto Abbasantesa che ha debuttato a luglio con Tamurè. Anche ad Antine Day e a Zenis non avrebbe certo fatto scomodo qualche giro in più sul tufo. Anche se, come dice Massimo Milani (intervista su www.lanazione.itsiena) che allena il cavallo del Bruco di Sandro Bencardino , "lui è una specie di soldatino, fa quello che gli chiedi. Ha le caratteristiche del cavallo da Palio". In teoria ad avvantaggiarsi potrebbero essere i più anziani del gruppo, Schietta e Reo confesso rispettivamente in Chiocciola e Tartuca. Lo stesso Zio Frac nell’Oca ma anche Anda e Bola che ha già battagliato in provincia e negli altri palii d’Italia.

La.Valde.