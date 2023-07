Britti e Grandi, doppietta rock Il cantautore si racconta al Village

L’estate della Valdichiana si accende a ritmo di musica. Questa sera, alle 21, al Valdichiana Village arriva Alex Britti con l’artista che si racconterà nella rassegna estiva firmata Valdichiana Village e Radio Subasio. E venerdì prossimo toccherà a Irene Grandi per una doppietta ad alto tasso rock.

Appuntamento stasera in piazza Maggiore con ’Notti d’estate’ in uno dei luoghi di riferimento dello shopping nel cuore della Valdichiana. Con la sua chitarra, Britti risponderà alle domande di Ignazio Failla nell’esclusivo format Radio Subasio Music club. Classe 1968, romano, Britti è un artista talentuoso e un caso forse unico nel panorama italiano: chitarrista sopraffino, cresciuto con il blues nel sangue, ha sfondato tra il grande pubblico con numerose hit che hanno portato alla luce anche un altro lato del suo talento, quello pop: canzoni come ’Solo una volta (o tutta la vita)’, ’Oggi sono io’, vincitrice tra le Nuove proposte al Festival di Sanremo, ’Una su 1.000.000’, ’La vasca’ sono state cantante e apprezzate, e lo sono tutt’ora, da un pubblico di tutte le età.

Britti è un cantautore brillante ma anche uno dei più talentuosi chitarristi italiani. Ii suoi concerti riempiono la piazza e scaldano il pubblico. Lo abbiamo visto lo scorso anno proprio in Valdichiana, al Torrita Blues, esibizione che ha lasciato il segno e strappato applausi. La chitarra, qualcosa di magico. "Una corda che vibra e produce un suono è una magia. Irripetibile, intraducibile. Dura un attimo, ma al tempo stesso un’eternità. Lì dentro c’è già tutto. E la mia vita sta tutta in quella vibrazione". Parole di Britti, artista che ne ha di cose da raccontare e lo farà stasera al Valdichiana Village con storie e tanti aneddoti: da quando girava per l’Europa insieme a nomi storici del blues, fino al grande successo, sempre accompagnato dalla fedele chitarra.

Summer Nights al Valdichiana Village proseguirà poi venerdì 4 agosto, sempre alle 21, con un’altra artista importante: è la fiorentina Irene Grandi, tra le più apprezzate interpreti della musica italiana, una voce bella e ricca di sfumature. La Grandi nell’ultimo periodo ha portato in tour il suo progetto legato alla musica blues che ha fatto tappa anche a Torrita di Siena. Un genere dove ha dimostrato di trovarsi pienamente a proprio agio. Musica e parole sotto le stelle al Valdichiana Village con i negozi aperti per l’occasione fino alle 23 e i punti ristoro fino alla mezzanotte. L’ingresso è gratuito.