Brigante, già diverse strade aperte "Posso rimontare Viso d’angelo"

di Laura Valdesi

SIENA

"Andrò in Sardegna per correre qualche paliotto, soprattutto per ritrovare amici e famiglia", dice Carlo Sanna detto Brigante. Che ha corso nell’Onda con Viso d’Angelo, un cavallo della scuderia Atzeni.

Guardiamo al futuro prossimo: delle sette Contrade di diritto sul tufo per l’Assunta ce ne sono almeno 4-5 con cui hai rapporti.

"Diverse strade aperte già prima dell’estrazione. Vediamo poi chi uscirà stasera".

Dove guarderai l’appuntamento con la sorte?

"Come sempre a casa, insieme a moglie e figli. Una tradizione".

Immagino che tu abbia rivisto più volte il Palio con Viso d’angelo: rimonteresti questo cavallo? Viene inserito già nel lotto dell’Assunta.

"Sì, un cavallo che rimonterei. Sinceramente mi aspettavo da lui qualcosina in più, però va considerato che la mossa è stata abbastanza lunga, 40 minuti. Probabilmente si è stancato".

Tutti hanno speso parole di lode per Zio Frac.

"Mi ha stupito, un cavallo che nonostante una mossa complessa ha fatto una bella prestazione".

C’è un video al rallentatore de ’La7’ che mostra la tua caduta a San Martino, quando il cavallo scivola con i posteriori e cadi. Hai rischiato di essere travolto dal Drago che, comunque, ha cercato di saltarti. Cosa hai pensato in quei momenti?

"A restare a terra, rannicchiato, perché è pericoloso provare ad alzarsi. Ero molto lucido, in verità. Quanto a Ungaros mi ha solo sfiorato. Meno male".

Un grazie a Tempesta, allora.

"Certo. Ma siamo tutti corretti, facciamo lo stesso mestiere e non andiamo ad investire un collega".

Terzo Palio consecutivo nell’Onda che ad agosto, se non estratta, non corre.

"Mi sono trovato bene in questa Contrada dove ho montato perché si sono create le situazioni giuste. Ho fatto quello che ha chiesto il capitano, ci siamo lasciati bene".

La mossa di luglio: eri accanto alla Torre.

"Io ho fatto il mio. Il primo posto è buono ma rischia di risultare penalizzante se ti fai schiacciare".

Dieci Palii vinti da Tittia.

"E’ forte, gli faccio i complimenti".

Astoriux toccato al Nicchio è un cavallo della tua scuderia.

"E’ rientrato benissimo, aveva una posizione alta al canape e ha fatto il suo. Verrà ripresentato ad agosto".

Oltre a lui chi può andare alla Tratta per l’Assunta dei tuoi cavalli?

"Ardavli, un cavallo bravo e preciso che già aveva fatto bene alla tratta".

Violenta da Clodia verrà ripresa dopo l’ennesimo record battuto?

"Se sta bene saranno i capitani a decidere".

Tale e quale e Remorex ce la faranno a correre?

"Vale lo stesso discorso: se sono in forma e i capitani li scelgono sono due cavalli importanti".