Brigante e Viso d’angelo volano L’Onda vince, brivido per Violenta

Un segno, l’arcobaleno che ha fatto da corona alla Piazza dopo il brivido della pioggia. Come a dire: adesso basta maltempo. E’ il momento della gioia, dei canti e dei colori. Il cielo si è aperto e hanno iniziato a fare pulito. Gli ombrelli si sono chiusi, i capitani nell’Entrone davano le ultime indicazioni ai fantini. E si affacciava per i saluti anche l’ex mossiere Daniele Masala, ospite del Comune. E allora che prova generale sia, con arcobaleno ma anche lo spavento per Violenta da Clodia al canape. E’ stato bravissimo Tittia a non cadere facendo tirare un sospiro di sollievo ai selvaioli che sperano nella vittoria. Tittia però ha capito che non sarà facile visto che, quando Bartolo Ambrosione l’ha data buona, ha spinto ma è rimasto chiuso da Grandine su Una per tutti (Tartuca) che non ha mollato un centimetro Scompiglio su Anda e bola (Chiocciola), subito richiamato dal fantino. Quando la Torre, Gingillo su Zio Frac, entra Tamurè su Abbasantesa (Giraffa) sta arretrando un attimo. Schizzano bene oltre alla Chiocciola, anche Ares con Reo Confesso nell’Istrice, Tempesta su Ungaros (Drago) e Scangeo su Veranu (Aquila), Turbine su Astoriux nel Nicchio. Brilla poi Brigante su Viso d’angelo nell’Onda che lancia un messaggio per stasera, volando sul tufo con il baio e vincendo la prova generale. Nessuno allunga o si prende dei rischi però sul tufo morbido. La gente in Piazza si riversa poi sul tufo. Mentre Chiocciola e Tartuca si schierano a lungo senza che avvenga alcun contatto per il pronto intervento dei dirigenti di entrambe le Contrade. E un cordone dei vigili urbani.

Un velo di tristezza in una serata accesa dalle tensioni e ricca di colori il palco lasciato vuoto dal Nicchio su cui è stato posato prima della prova dal priore Davide Losi un mazzo di fiori per rendere omaggio a Simone Coli, contradaiolo con la ’C’ maiuscola scomparso improvvisamente ieri mattina. Sui social intanto un’altra storia, scritta dalla madre di Mia, la piccola torraiola scomparsa a soli 10 anni, emoziona e scalda il cuore nella sera della vigilia. "C’era una volta una bambina che aveva un desiderio: entrare in piazza montando un cavallo che corresse per la sua Contrada, la Torre. Voleva cavalcarlo lei quel cavallo, correre in Piazza con lui e poter portare il ’loro’ palio a casa... Quella bambina ha avuto la fortuna di avere un popolo nobile e appassionato che ha saputo accoglierla e tenerla con sé anche ora (...) Che il tuo sogno abbia inizio amore mio".

La.Valde.