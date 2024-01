Brico&Garden, è sciopero: "Stipendi non pagati"

Giornata di sciopero domani nei punti vendita della ditta Brico&Garden a Siena e a Colle. I dipendenti, una decina, hanno infatti deciso di incrociare le braccia in segno di protesta per il mancato pagamento degli stipendi. Brico&Garden si occupa del commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, ma da alcuni mesi non retribuisce i dipendenti: "Siamo molto preoccupati per la situazione che stanno vivendo i lavoratori della società – spiega Marco Brogi della Fisascat Cisl Siena –. A oggi devono ancora essere saldate le mensilità di novembre, dicembre e la tredicesima 2023. Non vorremmo che l’anno 2024 fosse per i dipendenti un anno tragico. L’azienda risponda alle nostre richieste di incontro".

"La situazione è molto grave ed è in progressivo peggioramento – aggiunge Samuele Bernardini della Filcams Cgil –. Avevamo incontrato i dipendenti nel mese di dicembre e già allora erano iniziate le difficoltà per il pagamento degli stipendi. La dichiarazione dello sciopero e dello stato d’agitazione è risultata necessaria a garanzia e tutela di tutti i lavoratori".

I tentativi di avere un confronto con la proprietà, che ha la sede legale a Grosseto, finora sarebbero caduti nel vuoto: "Abbiamo inviato una pec per chiedere un incontro – spiegano i sindacati – ma non abbiamo mai ricevuto alcuna risposta". E ancora: "E’ da tempo che i dipendenti di Brico&Garden riscontrano ritardi nei pagamenti degli stipendi. Era infatti già successo in passato, ma stavolta abbiamo deciso di intervenire".

Le organizzazioni sindacali auspicano che l’azienda proceda con una convocazione per conoscere il futuro degli undici lavoratori che insistono sui punti vendita della provincia di Siena.

Ma né Brogi né Bernardini nascondono i loro timori: "Lo sciopero è stato organizzato per mandare un segnale forte e chiaro all’azienda – dicono – ma lanciamo anche un appello affinché, nel caso di eventuale cessione dell’attività, si faccia avanti qualcuno per rilevarla. Nel tempo abbiamo registrato le dimissioni di alcuni dipendenti che hanno preferito trovare lavoro altrove, alla luce della situazione attuale. Ora – è la conclusione – aspettiamo una risposta dalla società per vedere se si riesce a costruire qualcosa, altrimenti continueremo con le azioni di protesta".