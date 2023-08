Bravìo, prova di forza di Voltaia Esultanza per il settimo successo

Montepulciano si colora di rossonero. La contrada di Voltaia vince il Bravìo delle Botti n.43 con gli spingitori Attilio Niola "Attila" e Giacomo Severini "Trecciolino". Una prova di forza notevole, un successo netto. Voltaia, che partiva in seconda fila dall’ottava casella, ha approfittato del caos al via dove le botti di alcune contrade si sono scontrate e si è messa in scia al Poggiolo superandolo poco dopo con un passo straordinario in salita. A quel punto la corsa, che in tanti prevedevano combattuta, non ha avuto più storia. Nelle prove di mercoledì "Attila", 39 anni, e "Trecciolino", 26 anni, avevano fatto capire che erano la coppia da battere. E così è stato. Collazzi ha recuperato posizioni dopo aver perso tempo prezioso alla partenza e ad un certo punto sembrava anche aver accorciato le distanze ma senza comunque mai impensierire Voltaia. Nel territorio di contrada però la botte gialloverde è andata a sbattere, Talosa l’ha superata e le speranze sono andate in fumo. Anche i giallorossi, ultimi vincitori del Bravìo, hanno pagato un avvio difficile e non sono mai stati in lotta per la vittoria. Sul traguardo al secondo posto è arrivata Le Coste, protagonista di una grande prova con due sorpassi nelle fasi finali, terza Talosa, quarta Collazzi, quinta Cagnano, sesta Gracciano, settima San Donato e ottava Poggiolo. Il tempo di Voltaia è di 8.41, Le Coste hanno chiuso con 9.05. Il cronometro ha fatto registrare, in generale, tempi leggermente più alti ma la temperatura "asfissiante" e gli "incidenti" di percorso con la botte hanno fatto la loro parte. Settima vittoria per Voltaia (l’ultima era del 2019) che porta in sede il panno realizzato da Paola Imposimato, di queste ben sei hanno avuto come protagonista "Attila", spingitore che era già considerato uno dei più forti nella storia del Bravìo e che ha confermato il suo valore. In tanti si chiedevano come sarebbe tornato, dopo gli anni di stop, ma niente è cambiato rispetto al passato. Niola è l’uomo da battere. Ma quella di ieri è anche la vittoria di Severini, ragazzo di contrada che ha coronato un sogno, ottimo spingitore che ieri non ha sbagliato proprio nulla. L’affiatamento tra Niola e Severini è stato perfetto. Il popolo di Voltaia con bandiere, fazzoletti e cori ha mostrato grande entusiasmo con il rettore Alessio Bellari che ha preso il panno sul sagrato del Duomo alzandolo verso il cielo. In Piazza Grande, con un mare di display a riprendere la scena, Voltaia ha assaporato il dolce gusto della vittoria in una Montepulciano gremita di gente e con il gran caldo che non ha abbandonato il Bravìo nemmeno l’ultima giornata della manifestazione. Il Bravìo finisce qui ma la festa per Voltaia è appena iniziata.

Luca Stefanucci