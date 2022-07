Bravìo, Imposimato dipingerà il panno

di Luca Stefanucci

Sarà l’artista Paola Imposimato a realizzare quest’anno il panno del Bravìo delle Botti di Montepulciano. Nata a Caserta ma fiorentina da sempre, Imposimato è la vincitrice del concorso pubblico ed ha ricevuto dal Comune l’affidamento dell’incarico dell’opera che impreziosirà la bacheca di una delle otto contrade che domenica 28 agosto si sfideranno nella gara tra le botti con arrivo in Piazza Grande. Per Imposimato, autrice di molti palii anche nella nostra provincia, non è la prima volta a Montepulciano. Fu lei nel 2008 a realizzare il panno del "Bravìo garibaldino" dedicato all’eroe dei due mondi. Lo scorso anno, inoltre, vinse il premio alla memoria di Cesare Olmastroni, dedicato al pittore senese autore di due panni del Bravìo. Il tema di quest’anno è un omaggio a Michelozzo, quest’anno ricorrono infatti i 550 anni dalla scomparsa del celebre architetto e scultore fiorentino. "Coinvolgermi in una realizzazione di questo spessore è qualcosa di particolare – spiega Imposimato – perché è l’unione tra Montepulciano e questo importante scultore e architetto. Realizzare per la seconda volta il panno del Bravìo è una soddisfazione proprio nell’anno del ritorno in forma completa della manifestazione". L’artista è già al lavoro sul panno, questo sarà il numero 101 della sua carriera.

Intanto ieri è arrivata una importante novità: la manifestazione, ha spiegato una nota del Magistrato delle Contrade, è risultata vincitrice dell’edizione 2022 del bando "Fondo Nazionale per la Rievocazione Storica" pubblicato dal Ministero della Cultura per il finanziamento di progetti relativi alla valorizzazione della tradizione. Il Bravìo si è classificato al 19° posto della graduatoria nazionale di merito su 354 progetti presentati in tutta Italia, al primo posto tra le manifestazioni toscane, ricevendo un contributo pari a 15.872 euro. Il progetto presentato dal Magistrato delle Contrade per quest’anno prevede il rinnovamento dei costumi, delle attrezzature e degli accessori per i cortei storici delle contrade che torneranno a sfilare e la commissione di musiche originali per il cerimoniale del "Proclama del Gonfaloniere" e del "Corteo dei Ceri". Il contributo ottenuto si va a sommare a quelli del 2020 e 2021: oltre 54mila euro nel triennio.