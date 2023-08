Bravìo, ecco i nomi degli spingitori Talosa ci riprova con Parissi e Rosi

Questa è la settimana del Bravìo delle Botti. Le contrade sono le protagoniste assolute nel centro storico grazie alle tipiche cene (già iniziate nel weekend) che radunano contradaioli, turisti e buongustai dalla zona. Grande lavoro in cucina e nell’organizzazione delle serate da parte delle donne e degli uomini di contrada, il cuore e il motore della festa, con il centro storico colorato a festa. Sapori tipici e divertimento in evidenza ma anche prove in notturna da parte degli spingitori delle otto contrade per "assaggiare il percorso".

Ma chi saranno domenica gli atleti pronti a darsi battaglia facendo rotolare la botte (di circa 80 kg) in un percorso di oltre un chilometro tra salite e discese impegnative? In attesa dell’ufficialità che vedremo solo al momento del via, proviamo a dare i nomi dei titolari. Talosa, ultima vincitrice, conferma Lapo Parissi e Luca Rosi. Cagnano, la "nonna" del Bravìo (non vince dal 1991) ma allo stesso tempo la più titolata con dieci vittorie, aveva già annunciato gli spingitori che sono il confermato Jacopo Gragnoli e la novità Matteo Salutari. Una conferma e un volto nuovo anche per il Poggiolo con Niccolò Parissi ancora in biancoazzurro insieme a Giacomo De Angelis. Samuele Cesaroni, eccellente podista, cambia casacca e dopo l’esperienza a Cagnano va a Collazzi dove troverà Luca Benassi, colui che nel 2021 regalò insieme a Giacomo Valentini il primo e unico successo al popolo gialloverde. Per Voltaia si parla del ritorno di Attilio Niola che potrebbe fare coppia con Giacomo Severini o Alessandro Paganelli, quest’ultimo vincitore del Bravìo 2019 proprio con Niola. Conferme per San Donato (Giacomo Tonini ed Emanuele Bazzoni) che cerca una vittoria che manca dal 2001 e Le Coste con Gioele Benigni e l’esperto Cesare Del Pasqua: anche per i gialloblù la vittoria manca ormai da molto tempo (2006). Non si cambia nemmeno a Gracciano che punta su Emanuele Magi e Andrea Peparini. Spingitori che in questi mesi si sono allenati duramente per farsi trovare pronti al grande appuntamento.

Il Panno di quest’anno è stato dipinto, come già riportato da La Nazione ad inizio luglio, da Paola Imposimato: per l’artista è la terza volta complessiva dopo l’opera del 2008 e dello scorso anno. In entrambi i casi a vincere fu Talosa. Il Panno 2023 celebra i "75 anni dall’entrata in vigore della Costituzione: la stella polare da seguire, la base del nostro stare insieme".

Luca Stefanucci