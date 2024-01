Bravìo di Montepulciano: "La partenza 50 anni fa, tra orgoglio e avventura"

L’inizio del nuovo anno segna, per il Bravìo delle Botti di Montepulciano, l’ingresso nel suo cinquantenario. Dal 1974, in mezzo secolo, la sfida tra le Contrade poliziane è enormemente cresciuta, fino a diventare una delle rievocazioni più popolari e ammirate della Toscana, distinguendosi per rigore storico e spettacolarità. Memorabili le edizioni 2020 e 2021, andate in scena destreggiandosi tra le limitazioni imposte dalla pandemia: una dimostrazione di capacità organizzativa e un significativo contributo alla tenuta sociale della cittadina. Ma, in tempo di anniversari, è la storia più remota a reclamare un posto di rilievo e ciò è possibile grazie al ruolo che, fin dalla prima edizione, ricoprì la cronaca. Le immagini rigorosamente in bianco e nero che in questa pagina, con grande suggestione, ’raccontano’ il Bravìo 1974 portano la firma di Ilario Ciurnelli, fotoreporter, storico collaboratore de La Nazione (che lo ha anche premiato, riconoscendone la fedeltà e l’impegno) e soprattutto cronista, come ha sempre voluto che fosse definito. "Di quella prima edizione ricordo la curiosità diffusa tra la popolazione – dice Ciurnelli –. La manifestazione era stata preceduta da tante riunioni con ampia partecipazione, non era una sorpresa. Ma ci si chiedeva come l’idea si sarebbe tradotta in pratica e infatti richiamò una folla enorme. Ci fu un po’ di improvvisazione , soprattutto nella realizzazione degli abiti del corteo storico, ma il rispetto per le proprie origini e un innato senso di dignità evitarono esagerazioni".

Che ricordo ha di don Marcello Del Balio, l’inventore del Bravìo contemporaneo?

"Se non ci fosse stato lui, il Bravìo non avrebbe mai visto la luce. Riuniva in sé la fantasia, l’autorevolezza e la cultura, la conoscenza. Era un trascinatore ma era credibile: Montepulciano gli deve essere grata".

Riconoscersi di colpo in una Contrada non è facile.

"Ma non fu neanche difficile. Il centro storico di Montepulciano era stato già diviso da rivalità territoriali, l’idea di appartenere a un ’quartiere’ trovò terreno fertile. Sorsero controversie per i confini, non fu facile risolverle".

Capitolo spingitori: chi erano?

"Erano giovani, dotati di un buon fisico, che si prestarono a uno sforzo mai fatto senza preparazione e senza un abbigliamento sportivo. La gara fu accesissima (si correva in quattro, con due cambi, con le botti piccole, ad imporsi fu Gracciano, con Walter Bernardini, Giorgio Biagiotti, Santino Scaccini e Giorgio Viti, ndr): quando si gareggia, lo si fa per vincere".

E La Nazione diede spazio al primo Bravìo?

"Sì, l’idea fu accolta favorevolmente: che nel formato ’lenzuolo’ di quegli anni gli articoli potevano trovare ampio spazio e così le notizie sulla manifestazione si diffusero in provincia, e anche sull’edizione regionale, con grande evidenza".

Ma come fece arrivare le foto al giornale?

"La prima edizione si svolse in un giorno, domenica 29 settembre, per la Festa del Vino: in serata consegnai i rullini all’ultimo pullman per Siena dove un addetto li ritirò per sviluppare e stampare le immagini".