Bravìo delle Botti, quante novità Panno dedicato alla Costituzione Concorso per individuare l’artista

Le prime giornate tiepide sono finalmente arrivate e la primavera sarà un frizzante viale che ci accompagnerà all’estate, la stagione delle vacanze ma anche degli eventi sul nostro territorio. Montepulciano è uno dei centri più attivi grazie anche al Bravìo delle Botti e alla sua settimana ricca di iniziative che si concluderà l’ultima domenica di agosto con la sfida tra le otto contrade che faranno rotolare una botte di circa 80 kg con l’obiettivo di tagliare per prime il traguardo sul sagrato del Duomo. Una gioia che toccherà il picco emozionale nel momento in cui saranno messe le mani sull’ambito panno dipinto da un artista.

Panno, e questa è la novità, che ha trovato il suo titolo e tema diventati ufficiali dopo la recente delibera della giunta comunale. Il panno del Bravìo delle Botti 2023 è dedicato al 75esimo anniversario dall’entrata in vigore della Costituzione con il tema così definito: "75 anni dall’entrata in vigore della Costituzione: la stella polare da seguire, la base del nostro stare insieme". Proseguendo si legge che "è soprattutto la componente positiva e costruttiva della Costituzione che si ritiene opportuno evidenziare, anche per quanto attiene alla realizzazione del panno del Bravìo delle Botti di Montepulciano 2023: un patrimonio di valori comuni e di regole necessarie per consentire di superare le divisioni e le contrapposizioni e per tracciare un orizzonte comune". La Costituzione "intesa come una sorta di "stella polare" anche per la società attuale: un punto di riferimento stabile e duraturo che fornisce i principi, i valori e le regole fondamentali su cui si basa l’organizzazione stessa dello Stato e che consentono di rimanere uniti, seppure nelle diversità e nelle difficoltà".

Il tema del Bravìo viene deliberato dal Comune di Montepulciano su proposta del Consiglio di Indirizzo del Magistrato delle Contrade. L’artista (o la scuola) che realizzerà il Panno sarà individuato attraverso un concorso pubblico. Intanto con la bella stagione anche gli spingitori delle otto contrade entreranno nel vivo degli allenamenti per prepararsi al meglio alla gara di fine agosto lungo il percorso di circa 1,8 km nel centro storico tra impegnative e spettacolari salite e discese. Spingitori che spesso sono podisti di livello e che con tanta passione e costanza si allenano per l’appuntamento che accende le passioni del popolo contradaiolo. Intanto una coppia è già ufficiale ed è quella di Cagnano con il confermato Jacopo Gragnoli "Grandine" e la novità Matteo Salutari detto "Plutonio". Lo scorso anno fu la contrada di Talosa a vincere il Bravìo delle Botti con la coppia formata da Lapo Parissi detto "Mosto" e Luca Rosi detto "Passatore". Presto conosceremo altre novità sulla storica manifestazione.

Luca Stefanucci