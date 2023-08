Bravìo delle Botti Montepulciano: Si svela il Panno!

Attesa per Il Bravìo delle Botti a Montepulciano. La 49ª edizione è stata presentata nel teatrino della chiesa di Sant’Agnese a Montepulciano (foto), alla presenza del sindaco Michele Angiolini, del Reggitore del Magistrato delle Contrade Andrea Biagianti e del consigliere con delega al Bravìo Gianluca Fè. Tra gli appuntamenti in programma, la novità del Bravìo sono gli imperdibili spettacoli degli artisti di strada che, durante le serate contradaiole, animeranno l’atmosfera e regaleranno intrattenimenti medievali. La presentazione del Bravìo 2023 è stata preceduta dal nuovo libro di Antonio (Toni) Garosi ’L’è tutto sbagliato, l’è tutto da rifare - Aneddoti e curiosità sul Bravìo delle Botti di Montepulciano’. Il programma ufficiale del Bravìo 2023 ha preso il via ieri in Piazza Grande con ‘Cantine in Pizza’, organizzato con il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano. Oggi alle 21 in Pizza Grande il Proclama del Gonfaloniere e l’esibizione del Gruppo Sbandieratori e Tamburini, seguiti dallo spettacolo della Compagnia Kronos Teatro Acrobatico - ’Kaccia alle Streghe’. Domani alle 16 presentazione del panno che andrà alla contrada vincitrice. Il panno è stato dipinto dall’artista fiorentina Paola Imposimato e dedicato ai 75 anni della Costituzione. Ci sarà poi la premiazione del concorso di ‘A Tavola con il Nobile’ organizzato con il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano e che vede le otto contrade del Bravìo sfidarsi ai fornelli. Il panno, alle 18,30 verrà esposto in Piazza Grande con l’esibizione del Gruppo Sbandieratori e Tamburini.