Bozzi nuova guida provinciale di Azione

"Abbiamo davanti due scadenze importanti, le europee e le amministrative: l’obiettivo prioritario è radicarsi nel territorio, a livello politico e istituzionale". Roberto Bozzi è stato appena eletto segretario provinciale di Azione e traccia la rotta per i prossimi impegni del partito. Il direttivo che lo affiancherà è composto da Giorgio Masina, Antonio Zambito Marsala, Manola Paperini, Giuseppe Galasso, Sergio Betti, Rosa Lamantia, Davide Vivaldi, Cristina Zamperini, Marco Quattrocchi, Enkelejda Zani, Giorgio Socciarello, Gianluigi Lenzi, Dagmar Silhankova, Rocco Bencivenga, Salvatore Serio, Claudio Pieri, Francesca Bianciardi, Alessandro Bruni, Alberto Cortonesi, Chiara Profeta.

"La commissione elettorale aveva ricevuto alcune disponibilità per la carica di segretario – afferma Bozzi – ma alla fine il congresso è stato unitario, credo che la stragrande maggioranza degli iscritti abbia ritenuto la mia persone adatta per esperienza politica e conoscenza dei temi più importanti del nostro territorio". Ma dove si colloca adesso Azione, che alle comunali di Siena al ballottaggio aveva appoggiato Anna Ferretti dopo la corsa in solitario al primo turno? "Saremo all’interno di quella coalizione dove non ci sentiremo ospiti in casa di altri – afferma Bozzi –, ci deve essere trasparenza per candidature e programmi. Solo su queste basi faremo accordi, partendo da un rapporto privilegiato con il centrosinistra ma non escludendo il dialogo con le liste civiche".

Sul fronte programmatico, Bozzi indica alcune priorità: "Sanità e servizi sociali devono trovare una nuova centralità, il monitoraggio del Pnrr deve essere puntuale, le infrastrutture devono essere al centro di ogni politica".