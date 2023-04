Bozzi lancia il suo programma: "Quattro punti per cambiare Siena"

Un programma corposo quello di Roberto Bozzi, candidato sindaco di Azione. Una serie di proposte che si articolano in quattro punti: Siena sul serio, la Siena che vogliamo, Siena solidale e Siena sostenibile. "’Siena sul serio’ perché negli ultimi dieci anni il sindaco ha smesso di essere un punto di riferimento per la comunità. La città deve aprirsi ad esempio sulle scelte del piano regolatore, il turismo, i trasporti, il punto di riferimento deve essere un’area vasta – ha detto Bozzi –. Penso alla stazione dell’alta velocità, la mia idea è farla a Farneta".

Il secondo punto, ‘la Siena che vogliamo’, riguarda lo sviluppo economico: "Penso alle università e al tema della formazione, da fare a stretto contatto con le imprese. Anche il turismo deve essere gestito bene: non vogliamo una Disneyland del Medioevo né il ’mordi e fuggi’. Fare una mostra di rilievo al Santa Maria della Scala in bassa stagione sarà un obiettivo importante, come un cartellone unico per gli eventi di Siena e provincia".

Sul biotecnopolo Bozzi precisa: "Arrivano da fuori i ministri a promettere che saremo soddisfatti, ma credo che il Comune debba far sì che sia un’occasione per le imprese locali, perché ci sarà bisogno di maestranze, strumenti e materiale". Una parte del programma è dedicata poi a ‘Siena solidale’, in cui si evidenzia come le famiglie non possano essere lasciate sole nella cura degli anziani, dei bambini o nell’aiuto alle persone con disabilità. "È già prevista per legge, ma non è stata deliberata in Comune – ha sottolineato il candidato di Azione – la figura del ‘disability manager’". Infine, il candidato si concentra sulla sostenibilità: dalla manutenzione del verde, per cui secondo Bozzi sarebbe necessario un accordo con associazioni sportive e Contrade, alla risoluzione dei problemi della raccolta rifiuti, fino all’aiuto (soprattutto burocratico) che il Comune dovrebbe dare alle comunità energetiche. Bozzi conclude con l’acqua: "Nei nostri fiumi scende sempre meno acqua, c’era un importante progetto finanziato da Mps che prevedeva la creazione di un anello senese con adduzione da Montedoglio, credo si debba riprendere in mano quel progetto".

Eleonora Rosi