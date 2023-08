Boxe e gare in motorino La politica si interroga

Ha innescato una discussione soprattutto sui social, l’articolo de La Nazione che ha raccontato di alcuni gruppi di giovani senesi dediti a passatempi non particolarmente salutari o innocui: come gli incontri di boxe (con tanto di guantoni) e le gare con i motorini soprattutto nella zona dell’Acquacalda.

"Apprendiamo di un incontro di pugilato avvenuto presso il parco dell’Ochino fra due ragazzini mentre gli amici filmano e fanno il tifo. Tale situazione desta preoccupazione visto il crescente disagio giovanile - ha scritto in una nota Stefano Longo, coordinatore di Gioventù Nazionale Siena -. Stiamo lavorando per la costituzione di un consiglio comunale per ragazzi, che potrebbe diventare il luogo dello scontro, questa volta verbale, per gli adolescenti della città. La nostra proposta ha trovato subito il favore del consigliere comunale Maggiorelli, FDI, insieme al quale abbiamo interloquito con l’assessore alle politiche giovanili Micaela Papi che ha approvato con favore il progetto".

In attesa di eventuali sviluppi investigativi, sui social è vivo il dibattito, e riguarda soprattutto le ragioni all’origine di comportamenti autodistruttivi. I più lungimiranti si chiedono: cosa spinge i ragazzi a passare così il loro tempo? Se avessero alternative il problema sarebbe risolto?

"La nostra politica non è riuscita mai a interpretare i giovani. Nessuno pensa a cosa il territorio possa offrire ai ragazzi affinché possano esprimere la propria creatività, fisicità, energia e magari anche direzionarla positivamente" ha scritto su Facebook Loriana Bettini, sindacalista, che ha proposto una soluzione comprendente: l’educazione sessuale, la rimodulazione degli spazi pubblici, la promozione di iniziative culturali di laboratori, gite e gare e corsi in palestra gratuiti per i ragazzi.

"D’altronde non sono più sostenibili motivazioni come ’ai miei tempi non avevamo nulla eppure…’, il tempo di oggi non è il tempo di ieri" ha scritto Bettini.

Anche Anna Ferretti, già candidata a sindaca e capogruppo di Progetto Siena, è intervenuta: "Hai ragione – scrive a Loriana -. Ma quello che proponi richiede un forte coinvolgimento del territorio, non si fa con un appalto pubblico dato al miglior offerente. Mi piacerebbe tanto, ma penso anche: sono le risposte degli adulti o le richieste non comprese dei giovani?"

Eleonora Rosi