Fuga e inseguimento a Siena, a bordo dell’auto anche una costosa bottiglia di vino rubata

Siena, 23 agosto 2023 – Si sono dati alla fuga per sottrarsi al controllo della polizia ma sono stati fermati dopo un breve inseguimento. È successo a Siena la mattina del 18 agosto scorso, quando i poliziotti hanno notato due persone sospette a piedi nella zona di Piazza Amendola e hanno deciso di procedere al controllo, chiedendo loro i documenti.

I due, rispondendo che avrebbero preso i documenti dalla loro autovettura, si sono diretti verso il mezzo ma, dopo essere saliti a bordo, all’improvviso, hanno messo in moto e si sono dati alla fuga insieme ad altri due passeggeri.

Gli agenti, dopo un breve inseguimento durato pochi secondi, li hanno raggiunti in via di Mentana. I quattro uomini presenti all’interno dell’auto, sono scesi e due sono riusciti a scappare per poi far perdere le proprie tracce.

I due uomini bloccati sono stati identificati, si tratta di due cittadini albanesi di 25 e 28 anni.

I poliziotti hanno poi effettuato una perquisizione all’autovettura, di targa tedesca, a seguito della quale sono stati rinvenuti indumenti scuri, e altri oggetti fra i quali un paio di guanti ed una torcia.

Dentro l’auto sono state trovate anche due ruote di una bicicletta elettrica e una costosa bottiglia di vino, che, come emerso dagli accertamenti successivi, erano stati rubati a un’azienda agricola del Chianti senese.

I due cittadini albanesi sono stati denunciati per i reati di ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di dichiarare le proprie generalità. Tenuto conto che il conducente dell’auto era anche privo di patente di guida il mezzo è stato sequestrato.

Nei confronti di entrambi, inoltre, il questore ha adottato nei loro confronti la misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune per tre anni. Tuttora in corso un’attività investigativa per individuare gli altri due fuggitivi ed acquisire elementi su eventuali analoghe azioni compiute dagli indagati.