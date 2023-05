Bottega26 chiude con The Fuzztones

Serata di chiusura in musica, sabato dalle 20 in poi per la stagione 2223 di Bottega26 a Poggibonsi. Sotto i riflettori il concerto dei mitici The Fuzztones. "Vogliamo festeggiare questa prima stagione di B26 – spiegano gli organizzatori – con un gruppo che rappresenta il mondo "B-Side" come pochi altri". La band dell’intramontabile Rudi Protrudi sta vivendo l’ennesimo tour europeo di successo e il ritorno di Lana Loveland alle tastiere è l’ennesima ciliegina sulla torta per questa storica serata. Porta bandiera indiscussi del "revival garage" anni ‘80, i Fuzztones non hanno mai smesso di ispirare rockers e band in tutto il mondo, anche formazioni ormai "mainstream". In apertura il "surf" degli Zako e in chiusura dj set. Per informazioni 388.0519391.

Fabrizio Calabrese