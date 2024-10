Botte in Piazza, due contradaioli in ospedale

Due contradaioli sono finiti all’ospedale, colpiti da un giovane. Domenica scorsa in Piazza del Campo. Non si conoscono i dettagli – e le ragioni – dell’accaduto su cui stanno facendo chiarezza i carabinieri di Siena Centro. I militari della caserma di San Francesco, infatti, sono intervenuti a caldo. La sera stessa in cui è avvenuto l’episodio. Anche le Volanti si erano portate davanti al locale che sarebbe stato teatro della vicenda ma a procedere sono gli uomini dell’Arma. Il giovane che avrebbe sferrato i colpi sarebbe stato identificato

ma le eventuali responsabilità nella vicenda sono, come detto, tutte da definire. Così come il motivo per cui alla fine due ragazzi sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso.

L’episodio si è registrato dopo la cerimonia di Consegna del Masgalano e del Premio Fronzaroli in Piazza del Campo. Poco dopo le 19 l’arrivo dei carabinieri e anche della polizia. E di un’ambulanza che non è certo passata inosservata, ripartendo con a bordo i due giovani feriti. Direzione Scotte. Potrebbe essere partito tutto dalla richiesta di un tavolo ma serviranno accertamenti e l’ascolto di eventuali testimoni per chiarire il caso. Saranno passate al setaccio anche le telecamere di videosorveglianza che si trovano in Piazza del Campo.