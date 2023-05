Botte in casa, l’aggredisce in strada Beve troppo e dà un pugno alla suocera

L’inferno sulla terra. Senza mai un momento di luce. Solo il buio delle botte e dei maltrattamenti. Un’odissea di violenza, durata ben 12 anni. Dal 2010, quando la coppia – lui polacco e lei mediorientale – è arrivata nel nostro Paese. Da allora, sostiene la procura, quell’uomo violento e manesco quando beveva e la sua mente era offuscata dall’alcol picchiava e offendeva la compagna, fino a mandarla all’ospedale. Il 15 aprile 2022 aveva esagerato. Pareva fuori di sè quando lei aveva osato rimproverarlo perché beveva troppo. Erano piovuti pugni e calci, le aveva afferrato la testa sbattendola con forza contro il muro. Spinta sul letto, giù botte anche sulla pancia. Impossibile tacere. La goccia che fa traboccare il vaso della sopportazione, quell’aggressione. La donna, 46 anni, era stata portata al pronto soccorso delle Scotte dove i medici avevano riscontrato un trauma cranico dovuto ai colpi, oltre alla frattura composta di una costola. Trenta giorni di prognosi. Infatti il polacco, 44 anni, difeso dall’avvocato Marco Debernardi, è accusato di maltrattamenti e anche di lesioni aggravate. Non solo però nei confronti della compagna ma anche della madre di quest’ultima che, proprio quel 15 aprile, era intervenuta in soccorso della figlia. L’aveva centrata con un pugno al volto, mandando alle Scotte anche lei che se l’era cavata con 5 giorni di prognosi.

Drammatica la violenza che si consuma fra le mura domestiche nella nostra provincia di cui la vicenda trattata ieri dal gip Ilaria Cornetti è emblema. In questo caso, in realtà, le aggressioni erano avvenute anche davanti ad altre persone e persino in strada. Già a fine 2021 la situazione era precipitata e l’uomo aveva fratturato un dito alla compagna , colpendola quando era alterato dall’alcol. E nello stesso periodo, mentre lei camminava in strada, senza un motivo valido l’aveva picchiata al volto facendole uscire sangue. Di più: nei primi mesi del 2022, quando la donna era andata dove l’uomo lavora, questo non aveva esitato a prenderla a pugni al viso e alla testa, facendola cadere e sbattere contro il termosifone.

Il pm Nicola Marini nel gennaio scorso aveva chiesto il rinvio a giudizio al gip Cornetti. E ieri, al termine dell’udienza il giudice ha ritenuto che quanto accaduto dovesse chiarirsi in dibattimento. Prima udienza a settembre anche se la donna, che tuttora vive con il 44enne ed è parte offesa con la madre, avrebbe voluto ritirare la querela che non ha però mai fatto. Si procede dunque d’ufficio. E ci sarà il processo.