Botte alla sua donna per gelosia Costole rotte, timpano perforato Chiesta condanna a 3 anni e 2 mesi

di Laura Valdesi

SIENA

Voleva capire il menage familiare, il giudice Elena Pollini. Scavare ancora meglio sulla situazione in casa fra l’uomo e la sua ormai ex compagna che l’ha denunciato: è sotto processo per maltrattamenti e lesioni aggravate. Così la donna, parte civile, è tornata sul banco dei testimoni per rispondere alle domande. E aiutare a fare luce su una vicenda di presunte violenze e botte. All’inizio quando era andata a farsi visitare all’ospedale si era giustificata parlando di infortuni domestici, come spesso accade. Nel momento in cui poi chiese aiuto e si rivolse ad un centro antiviolenza mettendosi al sicuro emerse invece che a metterle le mani addosso, a suo dire, sarebbe stato proprio l’ex nei confronti del quale il giudice nelle prime fasi aveva imposto il divieto di avvicinamento. La donna è assistita dall’avvocato Monica Fara.

Sarebbero stati almeno cinque gli episodi sui quali si è cercato di fare chiarezza nel processo. Una volta la presunta vittima ha lamentato per esempio le costole rotte, un’altra la perforazione del timpano. Un occhio nero. E una serie di ripetute violenze familiari con aggressioni fisiche e verbali, come ha ricordato ieri il pm chiedendo la condanna a 3 anni e 2 mesi per l’imputato. Il giudice Pollini ha però rinviato l’udienza per eventuali repliche e la sentenza.

"Era lei, in realtà, ad essere gelosa. Il contrario di quanto asserito", ribatte l’avvocato Beniamino Schiavone quando inizia l’accorata difesa dell’imputato passando poi la parola ad Enrico De Martino che assiste con lui l’uomo, presente in aula. Passa in rassegna alcune testimonianze dove veniva descritto innamorato della donna, nessuno aveva visto lividi. Descrivendo i due una coppia tranquilla, escludendo tensioni che in realtà avrebbe poi fatto naufragare il rapporto con lei, fuggita per affidarsi ad un centro antiviolenza.

"Non ha mai vietato alla donna di lavorare – sottolinea ancora Schiavone –, erano entrambi occupati, rimase incinta e smise". Non tornò all’impiego nella ristorazione perché qualcuno con il piccolo doveva pur stare, non c’erano parenti vicini. "Il cuore del problema – osserva ancora il difensore – era l’affidamento esclusivo del figlio con cui il padre aveva un bel rapporto, come riferito da tutti". Versioni delle parti dunque molto distanti.