Botta e risposta Per Siena: no ad Area Civica. La replica: nessun invito

La rottura ormai era chiara da tempo, dopo la fine dell’esperienza elettorale che aveva sostenuto la candidatura di Fabio Pacciani. Ieri il movimento civico Per Siena ha ribadito che non aderirà alla neonata Area civica guidata dall’ex candidato sindaco. "Il movimento civico Per Siena – si legge nella nota – prende atto della nascita di ’Area Civica’. Nella lunga storia dell’impegno di Per Siena a favore del bene comune, attraverso la cultura della legalità, abbiamo sempre contribuito a qualsiasi spinta genuina e virtuosa di partecipazione, fino al punto di partecipare con generosità all’esperimento elettorale di tipo aggregato (Polo). Nel prendere atto della fine di quella esperienza che apre scenari nuovi anche in termini di alleanze, tutte da verificare, ribadisce l’impegno civico di Per Siena che ha origini lontane ed è fortemente ancorate al sistema di valori e alla lunga storia di progettualità propositiva che ha accompagnato l’identità del movimento attraverso sforzi continui, compiuti dentro e fuori il consiglio comunale".

"Nel ribadire la propria azione politica – si conclude la nota – Per Siena, in questa fase, non intende partecipare a esperienze che hanno già manifestato nel recente passato visioni diverse e criticità".

Via social, la replica di Area civica: "Per Siena, in un comunicato, prende atto della nascita del nostro movimento e precisa che non intende partecipare ad esso. Noi non abbiamo fatto nessun invito ad alcuna forza politica. Siamo un movimento nuovo, fatto di persone che intendono dare un contributo alla rinascita della città. Cogliamo l’occasione per ricordare inoltre che l’adesione ad Area Civica puo essere solo individuale, soggettiva. Pertanto la precisazione di Per Siena è superflua. Il confronto e il dialogo con altre realtà avverrà nel tempo e su contenuti non sul numero delle medaglie da appuntare sul petto".