Borseggiatori in azione Scatta nuovamente l’allarme rosso a Colle

Torna a suonare l’allarme a Colle ed a Poggibonsi per la ricomparsa della fantomatica coppia di borseggiatori, una donna e un uomo, che, spacciandosi per ucraini in fuga dalla guerra appena arrivati dalle nostre parti, avvicinano ignari passanti chiedendo loro di vedere come sono fatti gli euro. La richiesta è di per sé sospetta, ma se il malcapitato abbocca e tira fuori il suo denaro, è forte il sospetto che gli venga strappato di mano e che i due si diano alla fuga. La coppia propone alle vittime che sembra aver scelto anche un cambio improvvisato fra grivna (la moneta nazionale ucraina che sostiene essere il solo denaro di cui dispone) ed euro, mostrando un’improbabile schermata di telefonino con l’indicazione di un cambio ufficiale fra le due monete. Oltre quello di non mostrare niente, tanto meno il denaro, e di non accettare nessuna richiesta dei due, il consiglio è quello di avvertire immediatamente le forze dell’ordine della presenza della strana coppia.