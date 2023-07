Borse di studio e alloggi Parte il bando del Dsu per studenti degli atenei

L’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario ha pubblicato il bando per l’assegnazione della borsa di studio e il posto alloggio per gli studenti universitari che hanno scelto di iscriversi per l’anno accademico 20232024 negli atenei della Toscana. Il bando è promosso nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione per l’autonomia dei giovani. La scadenza per la presentazione della domanda è il 6 settembre.

Il concorso è rivolto a coloro che intendono frequentare o frequentano uno dei corsi di laurea delle Università e degli Istituti di alta formazione in Toscana in possesso di requisiti economici e di merito. I vincitori otterranno un contributo monetario, l’accesso gratuito alle mense universitarie e, per i fuori sede, la possibilità di soggiornare in una delle residenze universitarie del DSU, oltre l’esenzione dal pagamento delle tasse universitarie.