Borse di studio a Palazzo per il programma speciale

Sono 25 le studentesse e gli studenti vincitori delle borse di studio SAIHub Fellowship Program finanziate da Fondazione Monte dei Paschi, promosse da Fondazione SAIhub in collaborazione con l’Università di Siena. Che si aggiungono ai 60 premiati nelle edizioni precedenti. Ieri pomeriggio a Palazzo Sansedoni l’evento di presentazione del SAIHub Fellowship Program, programma pensato per potenziare le competenze in intelligenza artificiale, creando un ponte fra ricerca e imprese.

I vincitori delle borse sono iscritti ai corsi di Laurea Magistrale dell’Università di Siena in: ’Artificial Intelligence and Automation Engineering’, ’Sustainable Industrial Pharmaceutical Biotechnology’ e ’Medical Biotechnologies’.

Durante i 18 mesi del programma, i borsisti saranno sostenuti con una borsa di studio da 1.500 euro e potranno partecipare ad attività loro dedicate come workshop, collaborazioni e visite presso le imprese della Rete SAIHUB, con l’opportunità di ricevere offerte di tirocinio curriculare ed extra-curriculare, anche attraverso la proficua sinergia con IKIGAI, programma di accelerazione imprenditoriale della Fondazione Mps, sviluppato con Pluriversum.

Non sarà solo un’attività di verifica e controllo su cosa hanno imparato le studentesse e gli studenti nei loro corsi di laurea magistrale. Ma soprattutto un tutoraggio e un accompagnamento all’interno delle aziende della rete. Il sito della Fondazione SAIHub è www.fondazionesaihub.fondazionemps.it.