Borsa rubata, è ’giallo’: "Aiuto per ritrovarla"

Sparisce la borsa al ristorante. Un furto che fa il giro dei social e su "Sei di San Gimignano" una turista italiana in gita con il marito scrive preoccupata di essere stata appunto derubata della borsa. E precisa che si tratterebbe "di una coppia di pelle olivastra, lui alto due metri lei più piccola, entrati nel ristorante. Hanno girato per i tavoli riuscendo – scrive la donna – ma non ho più trovato la borsa. Sparita come la coppia". E sono arrivati i carabinieri a cui la turista ha riferito l’episodio facendo denuncia. Prega sempre sui social "di restituire almeno i documenti personali e di lavoro al comando Carabinieri".

Questo strano furto al ristorante sembra avvolto nel mistero perchè "nessuno dei molti clienti seduti ai tavoli per la cena – racconta Francesco, il titolare del locale – ha osservato che i due clienti giravano per i tavoli, ma hanno guardato il menù e sono riusciti tranquillamente". Il marito avrebbe cercato di tranquillizzare la moglie dicendole che forse l’aveva lasciata in auto o nel locale dove erano stati prima. Resta la denuncia. E l’Arma indaga.

Romano Francardelli