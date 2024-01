Borri: "Serve nuova classe dirigente"

"Il nuovo sindaco a Poggibonsi? Sicuramente non deve essere una persona del passato. Dove crescere invece una nuova classe dirigente". Non ha dubbi Bruno Borri (nella foto), 29 anni, consigliere comunale e capogruppo di Poggibonsi Può, una esperienza intrapresa nel 2019 a sostegno della seconda candidatura a primo cittadino di Bussagli, in una lista under 30. "Non è solo una questione di età – spiega – ma soprattutto ritengo che oggi servano figure capaci di spingere in modo dinamico in avanti". Così il Pd continua a cercare chi sarà in grado di prendere il posto di David Bussagli, che tra qualche mese terminerà il secondo mandato. "E’ stato fatto dal Pd un percorso di consultazione – continua Borri – e intanto già sapere l’esito di questa forma di partecipazione sarebbe importante. Il metodo è fondamentale. Se non si fa una analisi sulla città, su quali basi si compiono le scelte?". Le necessità per Poggibonsi, dunque? "Rilanciare per esempio un’azione politica in una prospettiva di area anche con Barberino Tavarnelle. Una visione da applicare anche nel turismo e nella cultura. Pure sul centro storico, perché siamo l’unico centro commerciale naturale in tutta questa zona della Toscana".