Borgo si gode il trionfo Bighino concede il tris: "Contano soltanto i fatti"

di Giuseppe Serafini

Una notte di festa per il ’Borgo antico’, per i contradaioli giallo azzurri l’euforia per la conquista del dodicesimo Palio in onore della Madonna di San Pietro non si è praticamente mai sopita dalla storica vittoria sempre ottenuta con il cavallo Ultimo Baio di proprietà di Walter Pusceddu. Anche questa volta Bighino lo ha magistralmente cavalcato fino alla vittoria. Il sodalizio con la contrada di Borgo si è reso anche quest’anno inattaccabile sotto tutti i punti di vista.

"È un Palio vinto che debbo confessare mi ha dato più soddisfazione del precedente per una serie di motivi – ha commentato il capitano di Borgo Antonio Angelini –, anche perché è stato strategico e studiato sotto tutti i punti di vista a cominciare dalla scelta del cavallo che ha comportato una serie di valutazioni attente fino alla decisione finale. E poi la corsa con un grande fantino come Walter, fortemente deciso a vincere questa importante Carriera".

Bighino, intervistato a caldo ancora a cavallo a fine corsa da ’Brontolo dice la sua’, ha dichiarato soddisfatto: "Contano i fatti. Il cavallo era stato sfortunato nell’annata ma ora si è confermato, è stato davvero un bel Palio. Mossa veloce? Volevamo andare via tutti, è stata una bella mossa. E alla fine sono importanti i risultati".

Il capitano Angelini prosegue: "Credo che quest’ anno rimarrà alla storia della nostra Contrada, che è unita e tranquilla. Ci sono tanti bei motivi per cui posso dire che è stato un grande anno paliesco e se vuoi anche in rosa, con Sara Fè priore e difensore di contrada in seno al Magistrato delle Contrade e Carolina Tondi difensore civico".

E poi c’è anche un motivo legato all’appuntamento indubbiamente di rilevanza storica con l’inaugurazione della nuova pista. "Personalmente – afferma Angelini – sono ancora più contento di essere stato il capitano vittorioso una Contrada che ha battezzato la nuova pista, vincendo la prima Carriera disputata nella struttura e che per questo verrà ricordato negli anni a venire nelle cronache del nostro paese".

Una situazione che ha contribuito a richiamare tantissime persone per assistere alla manifestazione che da quest’anno si disputa nell’anello realizzato nel parco equestre concluso in tempo per la disputa del Palio. Una struttura che, come ha più volte dichiarato il sindaco Vagaggini, dovrà essere a disposizione della comunitù pianese per tutto l’anno.