Boom di veicoli senza assicurazione Giro di vite della Polizia municipale

di Marco Brogi

E’ boom di automobilisti che viaggiano senza assicurazione. A Poggibonsi dall’inizio dell’anno ad oggi la polizia municipale del comando cittadino ha beccato oltre trenta auto prive di assicurazione, un fenomeno in forte aumento, probabilmente anche per i bilanci in rosso di tante famiglie. L’ultimo caso, in ordine di tempo, si è registrato nel fine settimana. Come previsto dal codice della strada anche stavolta è scattata una multa di 866 euro e l’auto è stata sequestrata. Verrà restituita appena sarà stata assicurata.

A incastrare gli automobilisti i numerosi controlli effettuati dalla polizia municipale anche con l’ausilio di Targa System, una macchinetta supertecnologica in dotazione al comando che in tempo reale fotografa la targa del mezzo, interagisce con il data base del ministero dei Trasporti e manda una mail o un sms agli agenti per informarli se l’auto in questione ha o non ha l’assicurazione o la revisione, oppure se risulta rubata. Con Targa System gli automobilisti che non sono in regola non hanno scampo e quelli scoperti anche in questi giorni ne sanno qualcosa.

"Un fenomeno quello delle auto senza assicurazione- spiega la polizia municipale- che sul nostro territorio sta facendo registrare, rispetto a un anno fa, un aumento quantificabile intorno al 20 per cento". In caso di incidente con un’altra macchina chi circola senza la copertura assicurativa rischia di inguaiare seriamente il malcapitato automobilista. Il motivo è semplice: chi ha sfortuna di essere tamponato o centrato in pieno da un’auto non assicurata non avrà un euro di risarcimento danni perché, in pratica, è come se avesse avuto un incidente con un’auto che non esiste. Una tendenza, quella delle auto prive di assicurazione, strettamente legato ad un’ altra, anch’essa diffusa un po’ dappertutto: quella delle auto pirata.

Almeno la metà delle auto che si scappano dopo un incidente non sono assicurate ed è proprio per questo che si danno alla fuga. L’alta percentuale (90 per cento) degli automobilisti pirati che la polizia municipale del comando cittadino riesce a beccare, purtroppo non sembra sconsigliare questi comportamenti illeciti, che comportano, tra l’altro, dure sanzioni. Soprattutto se nell’incidente ci sono stati feriti. In questo caso scatta la denuncia penale per omissione di soccorso. Oltre al sequestro dell’auto e alla decurtazione di parecchi punti dalla patente.