Bonus per le famiglie in difficoltà

Aiuti economici per le famiglie in difficoltà economiche con figli che vanno a scuola. Pubblicata dal Comune di Poggibonsi la graduatoria provvisoria dei beneficiari del pacchetto scuola 2022-2023, contributo regionale per il diritto allo studio finalizzato a sostenere le famiglie in stato di disagio sociale per contrastare l’abbandono scolastico. Le domande accettate sono state 414. Il contributo verrà assegnato a studenti e studentesse iscritte per l’anno scolastico 20222023 ad una scuola secondaria di primo o secondo grado (statale, paritaria privata o paritaria degli Enti locali) inclusi gli iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale – Ie FP – presso una scuola secondaria di II grado o una agenzia formativa accreditata. Il beneficio potrà essere utilizzato per acquisto libri di testo e altro materiale didattico e per servizi scolastici.