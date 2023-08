Bonus cultura rubati, nessuna risposta Denunciato un truffatore nelle Marche

Nessuna risposta né presa di posizione, ancora, da parte del ministro Gennaro Sangiuliano sulla vicenda del Bonus Cultura ’scomparso’ dei diciottenni. Due settimane fa un gruppo di senatori Pd, con Silvio Franceschelli capofila, ha depositato un’interrogazione indirizzata al Ministero della Cultura per far luce sulla presunta truffa telematica ai danni dei giovani, che al compimento del 18esimo anno di età si sono trovati il bonus di 500 euro a loro riservato - da spendere in libri o per eventi culturali - già ’consumato’ da altri sulla 18App.

La truffa, che riguarda oggi il bonus 2023, ma si era manifestata già due anni fa, nel 2021, ha visto tanti giovani senesi vittime del ’buco’ nella App ministeriale: sono una sessantina a Siena le famiglie che hanno presentato denuncia a nome dei figli, rivolgendosi alle forze di polizia, alla Questura, alla Postale e segnalando l’amara scoperta al Ministero stesso. Ma sono tanti i casi che stanno spuntando anche nel resto del Paese e sempre con la stessa modalità: i ragazzi, accedendo con spid o carta d’identità elettronica alla 18App per usufruire del bonus, si ritrovano l’opportunità economica già ’carpita’ da qualcun’altro, spesso attraverso una rivendita di libri o comunque un’attività registrata, ma fattizia.

E c’è un caso accaduto a Fabriano che, secondo il racconto di un sito di informazione online, avrebbe avuto un seguito: dopo la segnalazione da parte di un ragazzo al locale Commissariato di polizia, le indagini hanno fatto emergere che la sede della libreria venditrice, localizzata in una città del Meridione, faceva comunque riferimento ad una partita Iva (segnalata nelle transazioni del bonus Cultura) effettivamente censita come ’esercente il commercio di libri’, ma dichiarata irreperibile dal 2019. Fatto sta che le indagini hanno portato all’accertamento del titolare dell’Iban ricevente il pagamento della transazione, che è risultato soggetto già diverse volte denunciato per truffe informatiche. Il sito di informazione termina la storia dicendo che al giovane in questione, al termine dell’iter di denuncia, dovrebbe essere riaccreditato il bonus dal Dipartimento Cultura del Ministero.