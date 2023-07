Bonus cultura rubati, l’affare in aula Pronte interrogazioni in Parlamento

di Eleonora Rosi

La raffica di furti del bonus cultura da 500 euro ai diciottenni senesi approderà in Parlamento. Facendo più clamore di quanto accaduto nel 2021, quando le denunce delle famiglie senesi arrivarono al Ministero della Cultura, senza però sortire effetti. Sembra che stavolta, finalmente, potrebbero arrivare provvedimenti per eliminare il buco nel sistema del ministero, nel quale si introfulano truffatori senza scrupoli. Il primo ad affrontare la questione l’onorevole Francesco Michelotti, che ha mostrato subito la volontà di andare a fondo alla questione.

"Ho appreso con preoccupazione quanto denunciato questa mattina dalle cronache de La Nazione relativamente ad almeno dodici famiglie alle quali sarebbero state sottratte le somme del bonus cultura tramite delle truffe informatiche – ha detto l’onorevole Michelotti -. La prossima settimana prenderò contatti con il ministero della Cultura, riservandomi di presentare una apposita interrogazione parlamentare in merito. Una volta appurata la truffa, ritengo che i ragazzi interessati potranno richiedere l’erogazione del bonus che per legge va attivata entro il 31 ottobre".

Un problema che non riguarderebbe solo Siena; i reati informatici, in fortissimo aumento, non guardano certo la residenza delle vittime. Sarà difficile arrivare a capo della truffa, che sfrutta dei ‘buchi’ nel sistema di 18App per appropriarsi delle credenziali Spid degli utenti, e quindi della loro identità digitale, oltre che dei loro soldi. "Si tratterà di capire anche l’entità di questo fenomeno che è da immaginare non sia legato solo alla nostra provincia – ha continuato Michelotti -. Occorre intervenire celermente e a differenza di quanto accaduto due anni fa, dare risposte concrete ai neodiciottenni e alle loro famiglie". Il ministero della cultura, all’epoca retto da Dario Francheschini, dopo le segnalazioni delle ottanta famiglie senesi, aveva comunicato con una e-mail di aver preso atto di quanto dichiarato, ma a tali dichiarazioni non erano poi seguite azioni di alcun genere.

Oltre alla Camera, è pronto a passare all’azione in Senato anche Silvio Franceschelli. "La prossima settimana approfondirò la vicenda e indagherò sulla portata del furto dei bonus cultura. Probabilmente presenterò un’interrogazione al ministro Sangiuliano, e potrò approfittare anche del question time giovedì in Senato. Bisognerà trovare delle soluzioni per tutelare i diciottenni derubati dei loro 500 euro". Quello del bonus cultura è furto prima di tutto ai danni dei diciottenni, che vedono svuotarsi il portafoglio su 18App, poi ai danni dello Stato e dei contribuenti, che lo finanziano, e infine ai danni di tutti quegli esercenti che sarebbero i destinatari della spesa dei ragazzi: cinema, concerti, teatri, palasport, e, prime fra tutti, librerie.

"Noi non ci siamo accorti di nulla, dal 2020 alle denunce dei furti non sembra cambiato molto. Siena poi è una realtà piccola – ha detto Elide Canestri, della Libreria Mondadori -. I numeri sembrano molto simili all’anno scorso. Il fatto è grave, dal punto di vista etico lascia senza parole". Nel 2021 era toccato ai ragazzi del 2002, adesso tocca alla generazione 2004 farsi scippare il proprio portafoglio digitale da truffatori online, un portafoglio a loro dedicato al fine di sostenere le spese in cultura dei diciottenni, appena usciti dalle scuole superiori.

Azzardando qualche calcolo, solo a Siena due anni fa sono stati rubati 40mila euro ai diciottenni, quest’anno siamo già già a 6mila denunciati. Soldi che i ragazzi avrebbero speso in libri, cd, concerti, film al cinema. "Noi non abbiamo riscontrato nessuna flessione né aumento – ha detto un dipendente della Feltrinelli -. La truffa è principalmente verso i diciottenni, verso lo Stato e poi verso le librerie".