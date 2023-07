Bonus cultura, altre denunce di furti Sono una trentina i 18enni derubati

di Andrea Talanti

Le denunce sono come le ciliegie, una tira l’altra. Sono già 27 i genitori che si sono mobilitati in seguito alle truffe ai danni dei loro figli neomaggiorenni. Che si sono visti sfilare il bonus cultura, l’incentivo di 500 euro per i più giovani da utilizzare attraverso l’applicazione digitale 18App. Il bonus è erogato dal Ministero della cultura, è stato un’idea del Governo Renzi per l’acquisto di libri e cd, materiale scolastico, ingressi nei cinema, teatri, concerti, musei, eventi culturali.

Il provvedimento sui 500 euro non è stato confermato per l’anno prossimo, quando sarà attivato solo a determinate condizioni per i diciottenni. C’è chi ha deciso di approfittare nuovamente di una falla informatica nell’app ministeriale, molto presumibilmente, che già nel 2021 aveva consentito di rubare i bonus ai giovani senesi. Truffe e denunce non si limitano a 27 casi: probabilmente c’è chi, non avendo ancora attivato il bonus disponibile da aprile a dicembre, non se ne è ancora accorto. C’è chi invece ha avuto la sfortuna di vivere la stessa situazione per due olte. "Per la seconda volta in due anni – racconta Mario Lombardi, genitore vittima della truffa bis- qualcuno è riuscito ad accedere al bonus cultura di mio figlio minore prendendosi ciò che era rimasto, il 70% della somma. Nel 2021 era toccato al mio primogenito, al quale sono stati sottratti tutti i 500 euro. Pochi giorni fa al secondo, che aveva già speso una parte del bonus. A smentita della convinzione che, una volta cominciati a spendere i soldi, nessun truffatore sarebbe più riuscito ad accedere alla app18. Invece, altri 380 euro sono svaniti. Risulta che i soldi siano stati spesi in un Car Service di Novara, a un indirizzo che corrisponde a una carrozzeria in una zona disabitata. Un metodo molto simile a quello usato due anni fa, quando i 500 euro di mio figlio risultavano spesi in un’attività fittizia a Napoli. Nel 2021 avevamo presentato la denuncia e inviato una mail certificata all’allora ministro della cultura Dario Franceschini. Una lettera formale - conclude Lombardi - alla quale il ministero ci aveva risposto che erano in corso indagini. Da allora non abbiamo saputo più nulla".