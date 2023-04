Bonsai e piante delicate dentro il museo In strada salotto di colori

Si conclude oggi l’appuntamento con la mostra dei fiori nella Torre che è ormai diventato evento tradizionale di metà aprile. Stamani dalle 10 alle 12 si svolgerà ’SOS Bonsai, assistenza e consigli a chi ha un Bonsai ed è in difficoltà nella sua cura’. I bonsai sono nel museo della Torre, insieme ad altre piante da appartamento, dalle calle gialle alle piantine grasse. In via Salicotto tantissimi gerani, garofani in vaso e piante da esterno e da giardino. Una pennellata di colore. Tanti i senesi ma anche i turisti che hanno fatto acquisti sin dal mattino nel rione. La mostra mercato dei fiori resta aperta anche oggi dalle 9.30 alle 19.30.