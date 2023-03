Bonifica Ex Senapetroli Ad aprile arriva il bando Poi partenza dei lavori

Sono in fase di conclusione gli adempimenti amministrativi per la pubblicazione, nel mese di aprile, del bando di gara per l’affidamento del primo lotto dei lavori di bonifica e messa in sicurezza dell’ex deposito carburanti Senapetroli in via Esterna Fontebranda. Il progetto finanziato con i fondi Pnrr per 1 milione e 285mila euro prevede la bonifica di tutte le cisterne e la rimozione di parte di esse, la pulizia completa dell’area dai rifiuti fuori terra e la demolizione degli edifici e strutture, già parzialmente crollati o in precario stato di conservazione. L’iter, avviato nel 2007 e poi interrotto per mancanza di finanziamento, è stato ripreso da questa amministrazione nel 2020 con l’affidamento degli incarichi professionali per la revisione del progetto, del piano di caratterizzazione dell’area e dell’analisi di rischio.

Sono state svolte poi ulteriori indagini ambientali mediante saggi del terreno, carotaggi e campionamenti che hanno permesso di avere un quadro aggiornato e completo delle azioni necessarie da intraprendere per la bonifica e riqualificazione dell’area. Il progetto ha ottenuto l’approvazione della Conferenza dei Servizi tenutasi a gennaio, a cui hanno partecipato gli enti preposti alla tutela ambientale. La durata prevista dei lavori del cantiere di questo primo lotto è di circa 5 mesi.

"Restituiamo finalmente – commenta l’assessore all’Ambiente, Silvia Buzzichelli – uno spazio alla città, oltretutto a pochi passi dal centro storico e lungo una direttiva frequentata non solo da cittadini, ma da tanti turisti. Visto che si tratta di un luogo dove sorgeva un deposito di carburanti, il cantiere bonificherà tutti gli spazi, quindi ci sarà anche un’adeguata cura per la salute e la tutela ambientale in uno spazio come detto così vicino a un bene patrimonio Unesco".