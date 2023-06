Bombe d’acqua e allagamenti Il prefetto: "Aggiornate i piani"

"A seguito delle criticità verificatesi nei giorni scorsi a causa delle condizioni meteorologiche avverse sul territorio provinciale, che hanno determinato allagamenti sulla rete viaria, disagi alla circolazione e pericolo per la pubblica incolumità, la Prefettura di Siena ha convocato una riunione con la Protezione Civile e il Genio Civile della Regione Toscana, la Provincia di Siena, i comuni di Siena, Poggibonsi, Monteriggioni, Castellina in Chianti, Sinalunga, Trequanda, Montepulciano, Torrita di Siena, il Comando Provinciale Vigili Del Fuoco, la Polizia Stradale, A.N.A.S., Autorità di Bacino Distrettuale e i Consorzi di bonifica territorialmente competenti". Inizia così la nota della prefettura dove si fa il punto sulle decisioni assunte nel corso della riunione.

"L’incontro, tenutosi in presenza e in videoconferenza, ha avuto lo scopo di effettuare ad un’analisi del contesto territoriale, delle misure messe in atto, delle criticità presenti nell’ottica di una efficiente e pronta gestione degli eventi emergenziali. Nel corso dell’incontro si è discusso anche delle necessità delle attività di prevenzione e monitoraggio relative al rischio idraulico e idrogeologico sul territorio della provincia, in attesa dell’attuazione di interventi strutturali che, in alcuni casi, sono stati già finanziati", prosegue ancora il documento molto importante alla luce dei disastri causati dalle bombe d’acqua e dagli allagamenti in tutto il territorio.

"Il prefetto Matilde Pirrera ha invitato gli enti locali ad aggiornare tempestivamente i piani di protezione civile, imprescindibili strumenti di conoscenza del territorio e di coordinamento degli interventi che devono essere approntati in sinergia con altri soggetti istituzionali, per affrontare e ridurre le conseguenze di qualsiasi evento avverso. Una particolare attenzione è stata rivolta anche ai punti in cui i corsi d’acqua si intersecano con la viabilità stradale, al fine di intervenire tempestivamente lungo le strade realizzate nei pressi degli alvei di fiumi e torrenti, dirottando la circolazione sugli itinerari alternativi. In conclusione, il prefetto, nel ribadire l’importanza della collaborazione interistituzionale, ha assicurato la disponibilità della Prefettura per un supporto e un coordinamento nelle azioni di prevenzione e di tutela del territorio".