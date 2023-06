Bollore, botta e risposta Galletti: "Illeciti ripetuti, la petizione li asseconda"

di Massimo Cherubini

Una petizione, quella lanciata da ’Presenza Attiva’, gruppo di minoranza nel consiglio comunale di Castiglione d’Orcia, che il sindaco Claudio Galletti definisce "curiosa". Tutto prende spunto dalla destinazione urbanistica che riguarda l’area del Bollore, ex Amiata Marmi. Qui, secondo i deliberati del comune, il piano urbanistico prevede un insediamento turistico alberghiero con centro termale. Il tutto legato alla vendita all’asta dell’area, dopo l’azione del curatore fallimentare nominato dal Tribunale. Quindi la destinazione dell’area del Bollore è scritta ma deve ancora trovare chi la realizza. Nelle more delle procedure delle gare fallimentari il curatore ha provveduto a chiudere l’area diventata luogo di appuntamento nei giorni festivi.

Mentre si attende la conclusione delle procedure per la cessione dell’area, Presenza Attiva - minoranza consiliare - chiede di modificare quanto già deliberato e approvato dai competenti organismi. Più parco, meno insediamenti. Questo il succo della richiesta avanzata dalle opposizioni. È il sindaco, Claudio Galletti, a rispondere con determinazione all’iniziativa dell’opposizione. "È davvero curioso – sottolinea in una nota – che dopo decenni, passati dalla scelta urbanistica, riconfermata nello strumento urbanistico del 2012 e nel piano particolareggiato del 2016, con valenza decennale e approvato da tutti gli enti sovraordinati, si promuova una petizione per sostenere un cambio di destinazione urbanistica dell’area, turistico ricettiva, assecondando, di fatto, quei gruppi di cittadini che hanno commesso abusi e reati e violato una proprietà privata".

Un’area per tanto tempo abusata da ignoti avventori. Sono stati perpetrati – lo sottolinea il sindaco Galletti – atti che hanno violato norme ambientali e anche norme legali. "Ribadiamo con forza – afferma il primo cittadino di Castiglione – che l’area interessata non è quella del Fosso Bianco e della Balena Bianca, da tanti anni fruibile e frequentata nel centro del paese di Bagni San Filippo, che era, e rimane, aperta a tutti. L’area in questione è quella del Bollore, ex Amiata Marmi. Attraverso i lavori programmati dal curatore fallimentare, nei giorni scorsi è stata ripristinata la recinzione metallica, per far rispettare la legalità e impedirne l’accesso. In alcuni tratti la recinzione è stata già tagliata e divelta. Il curatore fallimentare, in accordo con il Tribunale, ha, molto opportunamente, già sporto denuncia contro ignoti".