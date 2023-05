Boldrini: "Già partecipare è una vittoria"

"Essere riusciti a partecipare è già una vittoria – ha dichiarato Elena Boldrini, candidata sindaco del Movimento 5 Stelle, a margine dei primi risultati dell’election day senese –, non dobbiamo scordare la situazione in cui il Movimento versava a Siena fino a pochi mesi fa. Nel 2018 non ci eravamo presentati ai nastri di partenza, il gruppo era pressoché inesistente, e nonostante questo siamo riusciti a mettere in piedi una squadra che ha dimostrato di saper gestire bene la campagna elettorale, attraverso impegno, temi e proposte. La soddisfazione personale è innegabile, sia per quanto fatto, sia perché mettersi in gioco in una tornata elettorale è sempre una bella esperienza: ho avuto modo di conoscere tante persone e venire a conoscenza di tematiche e problemi, proponendo soluzioni e ascoltando tutti".

Le urne, però, non hanno premiato i grillini, che rimarranno fuori dal Consiglio comunale. "Il risultato ovviamente non è positivo – ha continuato Boldrini – sia da un punto di vista di voti raccolti che di prospettive di crescita: rimanere fuori da Palazzo Pubblico complicherà il nostro lavoro, avremo meno possibilità di far conoscere noi e le nostre proposte, ma non per questo rimarremo immobili e silenziosi. I senesi hanno scelto di mandare al ballottaggio destra e sinistra, una contrapposizione che purtroppo continua a riproporsi in tutta Italia e che non ci può rendere felici: noi non siamo né di destra né di sinistra, siamo per le buone scelte nell’interesse dei cittadini. La politica poi viene fatta dalle persone, fattore determinante: se chi uscirà vincitore farà il bene della città, lo valuteremo positivamente".

Andrea Talanti