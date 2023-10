Bobo tra la satira e i sogni. I legami tra Staino e Siena

SIENA

Il rapporto tra Sergio Staino e Siena è così lungo che bisogna partire dalla nascita del celebre e compianto padre di Bobo. Dagli anni del dopoguerra, quando un giovane maresciallo dei carabinieri viene trasferito a Piancastagnaio. Sull’Amiata nasce suo figlio Sergio, che passa lì gli anni dell’infanzia e della fanciulezza. Così la racconta Maurizio Boldrini, docente, giornalista e amico di lunga data di Staino. E per questo soffoca a stento le lacrime mentre parla.

"Eravamo compaesani, entrambi pianesi. Lo scoprimmo a Roma, a tavola, mentre Sergio Staino stava preparando, su mia richiesta, un’edizione particolare di ’Tango’, l’inserto satirico de L’Unità, in formato televisivo. Con lui c’erano Lella Costa, Paolo Hendel, David Riondino e tutta la cricca. Eravamo alla fine degli anni ’80, da allora non ci siamo più lasciati".

Staino era già famoso per Bobo, il suo personaggio alter ego, l’altra faccia della sinistra diversa dai radical chic e dal partito della ztl. Venne a Siena a vedere il Palio, invitato dal Comune alle trifore di Palazzo Pubblico. Quell’anno c’era anche Walter Veltroni ospite. Su richiesta del giornalista de La Nazione, Staino disegnò una vignetta, invitando Veltroni a studiare le Contrade del Palio prima di mettere d’accordo i ’cespugli’ della sinistra. Fu la prima volta di Bobo su La Nazione Siena, non fu certo l’ultima.

"Ci sono due personaggi - è sempre Boldrini che parla - che hanno rappresentato l’Italia degli ultimi decenni del Novecento: Cipputi e Bobo. Lo scrive Tullio De Mauro, esaltando Altan e Staino. Il momento più alto del rapporto con Siena? La mostra al Santa Maria della Scala nel 2014, ’Sergio Staino Satira&Sogni’. Era un’antologica che copriva tutta la produzione artistica di Sergio, da Bobo agli acquerelli, dalle opere digitali per il Premio Tenco ai suoi due film ’Cavalli si nasce’ e ’Non chiamarmi Omar’. La mostra fu accompagnata da un catalogo, dedicato a Omar Calabrese, che era scomparso da poco, con testi miei e uno, molto bello, di Tomaso Montanari, che accostava Bobo a Duccio al Santa Maria. Ci vollero mesi per allestire quella mostra - ricorda Boldrini - che occupava un intero piano dello Spedale. Nella serata di gala ai Rinnovati, il suo amico Roberto Vecchioni cantò per Sergio una versione struggente di ’Luci a San Siro’. Quella nostra ebbe grande successo, la replicammo ai Vecchi Macelli di Roma con un allestimento diverso".

Dal 2014 ci sono state altre sporadiche occasioni di visite senesi, ma i legami non si sono mai affievoliti. "Quando dipinse il Palio per Piancastagnaio - dice ancora Boldrini - andammo tutti alla cena della vittoria. Staino era cittadino onorario di Piancastagnaio, la cittadinanza gli fu conferita su mia proposta e di altri amici negli anni Ottanta. Per volontà della moglie di Sergio, Bruna, è stata istituita una Fondazione alla quale abbiamo aderito in tanti. La creammo quando si sentì male la prima volta. La sua missione è conservare e tramandare l’opera omnia di Sergio Staino, tutelandola anche. Non sarà un compito facile, in questi tempi".