Boato in centro nel cuore della notte. Torna l’incubo di un nuovo crollo

Un boato nel cuore della notte ha fatto riaffiorare l’incubo. A Poggibonsi, nel palazzo in via della Repubblica venuto giù due mesi fa, in pieno centro storico, c’è stato un altro crollo. Ha interessato solo la parte interna, per fortuna, ma la paura è stata tanta. Soprattutto per la persona che abita davanti all’edificio in questione, le cui cinque famiglie che ci abitavano sono ancora ospiti di amici o parenti. Alle 4 in punto, mentre la città era immersa nel sonno, l’uomo ha sentito un gran botto e da una delle finestre di quello che resta di quel palazzo ingabbiato ha visto uscire una nuvola di polvere. Ha dato subito l’allarme e nel giro di qualche minuto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Campostaggia. Hanno effettuato tutta una serie di controlli, appurando che il crollo riguardava l’interno del palazzo, probabilmente era caduto un solaio. I pompieri, per motivi di sicurezza, di fronte al rischio di altri crolli e di essere investiti da una montagna di calcinacci, non sono entrati, effettuando le verifiche dall’esterno. A provocare il crollo potrebbero essere state alcune infiltrazioni dovute alle violente piogge di questi giorni. Non c’è tuttavia pericolo per i passanti e le abitazioni confinanti, dal momento che la facciata dell’edificio nelle scorse settimane è stata ingabbiata proprio per evitare la caduta sulla strada di mattoni o detriti vari. Tutto questo mentre va avanti l’inchiesta della Procura di Siena per disastro colposo e accertare cause ed eventuali responsabilità del crollo che in quella maledetta notte tra il 25 e il 26 agosto ha lasciato cinque famiglie senza casa e con futuro incerto. Si sono concluse, invece, le ispezioni negli scantinati del centro storico fatte scattare per la sicurezza degli edifici. Nei monitoraggi effettuati dai tecnici del Comune e dalla polizia municipale del comando cittadino, in alcune cantine della parte vecchia della città sono state rilevate piccole quantità di acqua. L’amministrazione comunale rinnova l’invito a verificare con frequenza almeno quindicinale la presenza di acqua nei locali interrati e a segnalarla immediatamente all’indirizzo mai: cantine. centro@comune. Poggibonsi.si.it, fermo restando l’obbligo, in presenza di acqua, di informare Acque spa al numero verde gratuito 800983389.