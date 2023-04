Blocco della corrente Le Grazie si fa sentire

Via la corrente e sale la polemica: "Non siamo stati avvisati in tempo", ecco l’affermazione delle attività commerciali de Le Grazie a Colle, che nella giornata di ieri si sono trovate senza energia elettrica. Volantini affissi di fianco alle abitazioni, annunciavano per la giornata di ieri una interruzione programmata di energia elettrica, con tanto di dettaglio sui numeri civici delle utenze interessate dallo stop a causa di lavori sulla rete. Una comunicazione capillare. Alcune vie, effettivamente interessate dallo stop elettrico, però non erano indicate sul documento di E-distribuzione. Così è avvenuto per esempio in una porzione de Le Grazie al buio senza preavviso.