Blitz del Comune sul prato del Franchi Montanari: "Oggi taglierò l’erba"

di Guido De Leo

Il Comune gioca d’anticipo sulla questione stadio. Ieri nel primo pomeriggio è infatti avvenuto l’atteso sopralluogo all’interno dell’Artemio Franchi. Un sopralluogo necessario per verificare le condizioni del manto erboso dell’impianto, ormai in stato in abbandono da diverse settimane e divenuto un pessimo biglietto da visita per chi arriva in città, oltre che testimonianza concreta ed inequivocabile della totale incuria da parte dell’Acr Siena.

Intorno alle ore 15 un agronomo incaricato dal Comune è stato accompagnato dal vicesindaco Michele Capitani, dall’assessore allo sport Lorenzo Lorè, dal Comandante della Polizia Municipale Marco Manganelli oltre che dai tecnici comunali presso l’impianto. Il professionista ha poi redatto in serata una relazione tecnica sullo status quo della manto erboso, che, a norma della convenzione, è propedeutica per capire le necessità dell’eventuale intervento di manutenzione da parte dell’amministrazione comunale.

Tale procedura è resa possibile dall’articolo 25 del capitolato relativo alla concessione per la gestione dell’impianto quella quale è sottolineato come "il Comune svolge controlli e verifiche costanti sulla qualità delle attività principali e complementari per la gestione degli impianti sportivi.

In particolare il Comune svolge controlli e verifiche specifiche: sull’effettuazione delle prestazioni e sull’esecuzione degli obblighi contrattuali; sull’esecuzione degli adempimenti a garanzia dell’esecuzione del contratto; in ordine alla funzionalità complessiva della gestione degli impianti sportivi e delle singole tipologie di servizi. Il Comune – conclude l’articolo - procede a verificare l’osservanza degli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Nel caso le verifiche attestassero gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali, a giudizio insindacabile del Comune, quest’ultimo procede per iscritto a contestare l’addebito al concessionario".

In base a tale articolo quindi e con la finalità di tutelare comunque un bene che appartiene alla collettività, il Comune di Siena, già stimolato dall’interrogazione in merito della consigliera Monica Casciaro di Siena Sostenibile, si è mosso nonostante abbia ricevuto, sempre ieri, una mail via posta certificata dall’Acr Siena dove viene specificato che "nella giornata odierna la società di Montanari predisporrà taglio dell’erba e irrigazione".

L’amministrazione comunale provvederà in ogni caso agli interventi che il tecnico incaricato ha dichiarato urgenti nella relazione indipendentemente da cosa farà la società bianconera.

Anche perché non c’è più tempo da perdere. Presenti anche alcuni tifosi bianconeri ai cancelli del Franchi, che hanno avuto rassicurazioni da parte di Capitani e Lorè su quanto già ribadito dal sindaco Fabio alcune settimane fa. Ovvero che non sono possibili punti di incontro con l’Acr Siena ed Emiliano Montanari.

Non solo sulla questione infrastrutturale, in attesa del parere del Tar in merito, ma anche su quello che sta più a cuore i tifosi, ovvero la ripartenza della nuova società. I tempi stringono anche in questo caso e la richiesta inviata la settimana scorsa da parte del Comune alla Federazione rimette nella mani della stessa Figc la possibilità di ripartire subito con un nuovo titolo sportivo e un nuovo proprietario.