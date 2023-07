"Blitz dei vandali in centro" FdI in pressing sul Comune

"Il decoro urbano di Poggibonsi, che già sta subendo un brutto colpo a causa della disorganizzata questione raccolta rifiuti, necessita di maggiore tutela". Parole del coordinatore di FdI, l’avvocato Manfredi Biotti, che interviene sulle scritte e i disegni fatti da ignoti nella notte in vicolo Buonaccorsi, in pieno centro storico. "Una situazione scandalosa, quella a tema Vagine Urbane – lamenta l’esponente di FdI –. L’imbrattamento del vicolo e la preclusione all’accesso da parte dei cittadini sono condotte che non possono rimanere impunite. Si sollecita l’amministrazione a provvedere all’estrazione dei filmati delle telecamere della zona della notte del 56 luglio per individuare i responsabili del gesto. Tali atti di vandalismo – conclude Biotti – debbono essere puniti adeguatamente". Vicolo Buonoccorsi è stato chiuso per permettere la ripulitura dell’asfalto imbrattato nella notte da ignoti. Scritte sui muri e disegni osceni sull’asfalto sono in varie zone della città, in centro come in periferia. Tuttavia gli autori rischiano di essere individuati per la presenza di telecamere in funzione 24 ore su 24.