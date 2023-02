Blitz dei ladri, svaligiata la farmacia di Casole

Derubata la farmacia di Casole, è accaduto alcuni giorni fa durante la notte. Niente a che vedere con quanto successo nelle stesse ore alla farmacia Laguardia a Siena. Nessuna macchina, infatti, è stata utilizzata come ariete, ma c’è stato uno scassinamento. Da considerare che anche sotto un profilo logistico non sarebbe stato possibile utilizzare il metodo della ‘spaccata’ con vettura. L’unico aspetto che a oggi crea una relazione tra i due casi è la somma che è stata rubata. Poche centinaia di euro. I carabinieri si stanno, comunque, scambiando informazioni su quanto accaduto e sono sulle tracce dei ladri. Il caso è da non sottovalutare, perché la Valdelsa è in allerta da settimane. Probabile che i gruppi di ladri che stanno terrorizzando Colle si siano spostati anche a Casole. I due comuni, infatti, sono vicini. Per il furto in farmacia i ladri hanno agito di notte, ma per i tentativi di furto in alcune abitazioni di Casole durante il fine settimana, si è optato per il pomeriggio. Questa la somiglianza con quanto avviene da settimane a Colle. La ’banda (o le bande) del pomeriggio’, ha sempre lo stesso metodo: predilige dalle 16 alle 19. Il passato fine settimana Casole e Colle sono state prese di mira. A Casole solo tentativi, farmacia esclusa, mentre a Colle alcuni colpi sono andati a segno, nello specifico in Colle Bassa. Sotto assedio Le Grazie, ma anche la parte bassa e Gracciano.

Di qui il progetto per potenziare il sistema di videosorveglianza urbana integrata del Comune di Colle tramite un aggiornamento della piattaforma di gestione e la realizzazione di 8 nuove postazioni di ripresa per un totale di 23 telecamere installate. Sono gli obiettivi di "Sicurezza 2023" promosso dal Comune di Colle attraverso il Consorzio Terrecablate e cofinanziato dalla Regione per 25mila euro. Le nuove telecamere saranno collocate nelle seguenti aree: San Lazzaro, Bacìo, Autostazione, Cimitero Castellini, Cimitero Colle Bassa, via della Ferriera, incrocio strada comunale San Lazzaro-SS 68 e nei pressi del campo sportivo di Gracciano.

Lodovico Andreucci