Blitz contro i ladri d’auto Un arresto, caccia ai complici

Svelato il ’giallo’ del blitz dei carabinieri in un posteggio nella zona della Rinascente a Chianciano, prima di Pasqua. Erano state viste all’alba macchine dell’Arma, un uomo che veniva portato via. E il giorno stesso in tribunale, nel pomeriggio,un arrestato era apparso davanti al giudice che aveva convalidato la misura disponendo l’obbligo di dimora a Milano, dove viveva, in attesa dell’esito del processo. L’uomo era al volante di una macchina che è stata sequestrata mentre un’altra, rubata, una volta ultimati i rilievi dei carabinieri, verrà restituita al legittimo proprietario. Prosegue intanto la caccia per trovare i due complici dell’arrestato per furto e per resistenza a pubblico ufficiale. Ha infatti cercato di investire i militari per riuscire a farla franca. I malviventi sono riusciti a dileguarsi nei campi adiacenti al parcheggio della Rinascente.

Ma andiamo per ordine. I controlli sono stati intensificati dalla compagnia di Montepulciano prima di Pasqua per evitare un’ondata di furti. Anche le stazioni dei singoli paesi erano state allertate la sera del 6 aprile quando è iniziato tutto. All’alba del giorno seguente viene intercettata un’Alfa Giulietta appena rubata nella zona di Radicofani, in Val d’Orcia. A bordo tre stranieri che si stanno dirigendo a recuperare la macchina con cui erano giunti a Chianciano. E’ in questo momento che incappano nei carabinieri che fanno controlli. Giunti nel parcheggio dove era stata posteggiata la vettura ’pulita’, alla vista dei militari sono stati costretti ad abbandonare di corsa la Giulietta. Non restava che la fuga. L’uomo che è poi stato arrestato si è messo invece al volante di una vettura con targa straniera e ha tentato di forzare il blocco imposto dai carabinieri, cercando di investirli. Nonostante tutto sono riusciti a fermare la sua corsa anche se lui si è difeso come una tigre per evitare di essere acciuffato. E’ stato ammanettato dai carabinieri di Chianciano e portato in caserma presso la Compagnia di Montepulciano. Solo il fatto che fossero tanti i militari ha impedito che l’arrestato che i carabinieri si facessero male nelle fasi concitate e a tratti violente della fuga e del placcaggio.

Sembrava un agnellino venerdì pomeriggio quando è comparso davanti al giudice, nonostante l’uomo fosse molto alto e robusto. Intanto proseguono gli accertamenti per trovare i suoi complici, probabilmente anche con l’aiuto delle telecamere di sorveglianza di cui è ricca la zona e grazie agli accertamenti all’interno della Giulietta rubata a Radicofani.

Laura Valdesi