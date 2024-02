Blitz antidroga. Otto chiedono di patteggiare

SIENA

L’operazione antidroga condotta dai carabinieri in Valdichiana, che vedeva Sinalunga cuore pulsante dello spaccio, è arrivata davanti al gup Sonia Caravelli. Che il 4 marzo, conclusa la discussione delle ultime due posizioni, deciderà sulle 8 richieste di patteggiamento, sui cinque che hanno chiesto di essere giudicati con rito abbreviato.

In due casi è stata concessa la messa alla prova, altrettanti imputati non hanno scelto riti alternativi.

Un blitz che aveva scosso la Valdichiana, nell’aprile scorso, sollevando il velo su un giro fiorente di spaccio di cui gli investigatori hanno documentato centinaia di episodi contestati a vario titolo. In carcere era finito un 62enne, difeso dagli avvocati Andrea Mugnai e Daniele Chiezzi, che assistono anche il figlio dell’uomo e la fidanzata di quest’ultimo. Per la giovane, alla luce dell’udienza davanti al gup ieri, ci sarà la messa alla prova per 11 mesi. Il pm Siro De Flammineis ha chiesto invece, con rito abbreviato, per il 62enne 7 anni e mezzo e 30 mila euro di multa. I difensori hanno insistito per un anno e la continuazione. Si prospetta invece per il figlio il patteggiamento di 4 anni con detenzione domiciliare e permesso di andare a lavoro.