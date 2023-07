Blitz antidroga dei carabinieri Il cane Batman scopre droga in casa e una serra per coltivare marijuana

di Marco Brogi

Blitz antidroga dei carabinieri della compagnia di Poggibonsi in due abitazioni: in una a Foiano della Chiana, nell’Aretino, hanno recuperato e sequestrato cocaina mentre nell’altra, a Monteroni d’Arbia, hanno scoperto nei pressi dell’appartamento una serra per la coltivazione della canapa. Due le persone denunciate per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti nell’ambito di questa operazione antidroga in cui ha avuto un ruolo importante anche Batman, il cane dal fiuto eccezionale in dotazione all’Arma.

Tutto è partito dalle due perquisizioni domiciliari disposte dalla Procura ed effettuate dal Nucleo operativo radiomobile di Poggibonsi in collaborazione con i carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro di Siena, il Nucleo Cinofili di Firenze, gli uomini delle stazioni dell’Arma. Nell’appartamento di Foiano della Chiana Batman si è diretto immediatamente in cucina indicando con insistenza un armadietto, al cui interno i carabinieri hanno trovato circa 16 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, e medicinali usati, solitamente, per il taglio delle sostanze stupefacenti. Più o meno in contemporanea i militari facevano visita a Monteroni d’Arbia all’altra abitazione da tempo nel mirino. All’arrivo dei carabinieri, l’uomo poi denunciato, ha consegnato spontaneamente lo stupefacente in suo possesso.

In seguito ad ulteriori accertamenti, a pochi metri dall’appartamento in questione, i militari hanno rinvenuto una serra artigianale per la coltivazione di marijuana, con 5 piante dell’altezza di un metro e 500 grammi di infiorescenze di cannabis. Complessivamente nel corso dell’operazione antidroga sono stati sequestrati 18 grammi di cocaina, 20g di hashish, 70 di marijuana, 5 piante di cannabis indica, 500 di cannabis light, due bilancini elettronici di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Negli ultimi mesi i carabinieri della compagnia valdelsana hanno beccato diversi pusher, soprattutto a Poggibonsi, monitorando con particolare attenzione la zona della stazione, uno dei principali luoghi dello spaccio, e sequestrando consistenti quantitativi di sostanze stupefacenti. Il giro di vite dei carabinieri contro gli spacciatori va avanti su tutto il territorio.