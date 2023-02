Si è svolta ieri mattina davanti al giudice Francesco Cerretelli l’udienza per la decisione sul rito scelto dall’uomo, un 22enne tunisino, finito nei guai per la sua irruzione al Cas di Sarteano. Qui aveva aggredito gli ospiti, venendo arrestato dai carabinieri. Il difensore Alessandro Betti ha chiesto che sia giudicato con rito abbreviato, condizionato ad acquisire documentazione ottenuta mediante indagini difensive. Nello specifico potendo vedere i video fatti dall’assistito la sera stessa in cui sarebbero accaduti i fatti che, secondo l’avvocato, potrebbero mettere in dubbio quando sono avvenute le lesioni. Il pm Sara Faina ha chiesto il termine di 60 giorni per poter fare indagini suppletive, rinviando il processo che passerà a Simone Spina che sarà il giudice che poi deciderà.