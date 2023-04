Blind concert, concerto jazz ’al buio’ Esperienze sensoriali al Santa Maria

Un’esperienza sensoriale tra musica e opere d’arte, un’immersione totale nel jazz. Un concerto completamente al buio. Tutti, musicisti e pubblico. Un modo per lasciare che sia la musica l’unico elemento di connessione, tra chi suona e chi ascolta. In occasione proprio della giornata internazionale dedicata al jazz, il Siena Jazz propone per questa domenica alle 17 nella sala San Pio del Santa Maria della Scala un’esibizione da ascoltare completamente al buio. ‘Blind-Concert. Un’esperienza sensoriale’ è il titolo di questo evento concertistico unico, sviluppato all’insegna della celebrazione e della valorizzazione della musica jazz mediante nuovi linguaggi musicali.

I musicisti, studenti del Siena Jazz, si esibiranno in una performance rigorosamente a luci spente, per offrire un’esperienza sensoriale "capace di stravolgere la consueta percezione di un concerto – affermano gli organizzatori – mediante l’ascolto della musica al buio". Capita a volte di chiudere gli occhi ascoltando musica particolarmente evocativa, ma un conto è farlo da soli e un conto è quando diventa un’esperienza collettiva, per giunta con musicisti che stanno suonando dal vivo. Questo è quanto propone di far scoprire l’evento di domenica.

"Un momento esperienziale – proseguono i curatori – mediante la produzione di un blind-concert, un concerto cioè internamente eseguito al buio, con la partecipazione concertistica anche di musicisti non vedenti. Durante il concerto il pubblico viene indirizzato a un approccio all’ascolto diverso dall’ordinario, nel quale la percezione del suono viene amplificata per una esperienza molto particolare. Obiettivo della performance è la promozione di un momento volto alla valorizzazione delle diversità e dell’inclusione, e rientra in un processo di innovazione anche sul piano delle tecnologie di supporti auditivi nel quale Siena Jazz è impegnata da tempo e che trova una continuità nello sviluppo del progetto d’introduzione del sistema Blind-Tag". Per l’occasione sarà possibile conoscere anche il percorso tattile del Santa Maria della Scala, realizzato in collaborazione con gli studenti di scultura del liceo artistico Duccio di Buoninsegna, la sezione senese dell’UICI e il Rotary Siena Est.

Riccardo Bruni