Black-out a Drove "Intervento urgente"

"Intervento urgente e non rinviabile". E-Distribuzione (società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione) interviene sui lavori previsti a Poggibonsi, zona Drove, dopo che Cna Siena aveva evidenziato i pericoli di conseguenze a carico delle imprese "a causa di una interruzione senza un preavviso sufficiente". Con tutti i problemi a ciò connessi. Spiega E-Distribuzione: "Occorrevano la deramificazione e il taglio delle piante che interferivano con la linea elettrica aerea di media tensione. Attività fondamentale per evitare che alberi ad alto fusto cadano sulle linee elettriche. E-Distribuzione può operare all’interno dell’area di competenza, mentre fuori da essa non può intervenire e non ha responsabilità. I privati sono tenuti a intervenire nelle aree di proprietà ove transitino linee elettriche dopo apposita segnalazione e richiesta a E-Distribuzione per mettere fuori servizio gli impianti e consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza". Come si è svolto dunque l’intervento? "Doveva essere effettuato in orario giornaliero per ragioni di sicurezza – si spiega da E-Distribuzione – e ha richiesto un’interruzione del servizio elettrico circoscritto a gruppi ristretti di utenze. I lavori si sono conclusi con quasi due ore di anticipo, intorno alle 12. I clienti erano stati informati attraverso affissioni e tramite avvisi personalizzati. Anche Cna è stata informata nei dettagli". Dalle organizzazioni sindacali, nessuna segnalazione di eventuali ripercussioni sui lavoratori. "Ma uno stop, limitato comunque a una mezz’ora, nell’erogazione elettrica – rivela Daniela Manieri, Fillea Cgil Valdelsa – si era verificato venerdì in un’azienda di Drove del legno, legata all’indotto del camper".

Paolo Bartalini