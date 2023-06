Bitti trionfa Dal 26 incontri fra le rivali

In evidenza a Sedilo domenica scorsa due fantini senesi: a vincere la finalissima è stato infatti Marco Bitti su Babilonias (terzo in batteria), un cavallo già visto in provincia, mentre alle sue spalle è giunto un mezzosangue dell’Albo che si è comportato molto bene montato da Andrea Sanna, Cheremule. Quest’ultimo giovedì pomeriggio si presenterà alle 18 alle previsite al Ceppo del Palio.

Che entra nel vivo tanto che sono stati fissati anche gli incontri in Comune, alla presenza del sindaco Nicoletta Fabio, fra le Contrade rivali: si svolgeranno il 26 giugno.